Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Lens ile Brest karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 2-0'lık skorla kazandı.



Lens, 19. dakikada Jhoanner Chavez ve 45. dakikada Le Cardinal'in kendi kalesine attığı gollerle galibiyete ulaştı.



Lens'te Deiver Machado, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Lens 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. Brest ise henüz puanla tanışamadı.



Lens, gelecek hafta Monaco'ya konuk olacak. Brest ise St.Etienne'i ağırlayacak.





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