Lens, Şenol Güneş'in gözüne girdi

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Torshavan maçındaki performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.Lens'in performansı Şenol Güneş'i yeni arayışlara itecek gibi duruyor. Hollandalı yıldızı sahada görmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in Babel'i 10 numaraya koyup veya kulübeye çekerek, Lens'i sola koyabileceği konuşuluyor.Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Torshavan maçından sonra Lens, Medel ve Caner'e özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi. Lens geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergilemiş ve eleştirilmişti.