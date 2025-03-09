Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Marsilya, Lens'i konuk etti.



Orange Velodrome'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Lens'e galibiyeti getiren gol, 90+4. dakikada Neil El Aynaoui'den geldi.



Bu sonuçla birlikte ligde 6. mağlubiyetini alan Marsilya , 49 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı. Daha önceki 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Lens ise 36 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.



Ligde bir sonraki hafta Marsilya, PSG'ye konuk olacak. Lens ise Rennes'i ağırlayacak.