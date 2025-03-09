Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Marsilya, Lens'i konuk etti.
Orange Velodrome'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Lens'e galibiyeti getiren gol, 90+4. dakikada Neil El Aynaoui'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 6. mağlubiyetini alan Marsilya , 49 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı. Daha önceki 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Lens ise 36 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.
Ligde bir sonraki hafta Marsilya, PSG'ye konuk olacak. Lens ise Rennes'i ağırlayacak.
Orange Velodrome'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Lens'e galibiyeti getiren gol, 90+4. dakikada Neil El Aynaoui'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 6. mağlubiyetini alan Marsilya , 49 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı. Daha önceki 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Lens ise 36 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.
Ligde bir sonraki hafta Marsilya, PSG'ye konuk olacak. Lens ise Rennes'i ağırlayacak.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<