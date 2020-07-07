Lemina ve Mariano'nun şansı kalmadı

Her ne kadar Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası "Başarısızlık varsa sebep A, benim; sebep B, Fatih Terim" dese de yönetim faturayı kesti.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezona yeni bir kadro ile girecek ve bunun adımları da atılmaya başlandı. Terim'in de görüşü alınarak birkaç oyuncu dışında tüm isimlerin satışına onay çıktı. Muslera, Donk, Marcao ve Luyindama'nın kalması, Seri'nin ise yeniden kiralanması planlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezona yeni bir kadro ile girecek ve bunun adımları da atılmaya başlandı. Terim'in de görüşü alınarak birkaç oyuncu dışında tüm isimlerin satışına onay çıktı. Muslera, Donk, Marcao ve Luyindama'nın kalması, Seri'nin ise yeniden kiralanması planlanıyor.