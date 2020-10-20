Leipzig'de Başakşehir öncesi koronavirüs çıktı

Başakşehir'in Şampiyonlar Lig'nde RB Leipzig ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.



RB Leipzig'de orta saha oyuncusu Amadou Haidara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Sportif direktör Markus Krösche, "Haidara ile iletişimdeyiz, şu anda semptom göstermiyor. Tüm desteğimiz onunla" ifadelerini kullandı.



22 yaşındaki oyuncu, milli arada Mali Milli Takımı ile Gana karşısına çıkmıştı.



