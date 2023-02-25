Leipzig zirve mücadelesinin içinde!

RB Leipzig, Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup ederek zirveyi 4 puan geriden takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leipzig zirve mücadelesinin içinde!
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25 Şubat 2023 19:25
Almanya 1. Bundesliga'nın 22. haftasında RB Leipzig ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leipzig 2-1'lik skorla kazandı.

RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Timo Werner ve 40. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Frankfurt'un tek golü 61. dakikada Djibril Sow'dan geldi.

Üst üste ikinci kez kazanan Leipzig, puanını 42'ye yükseltti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Frankfurt ise son 3 haftadaki 2. yenilgisini alarak 38 puanda kaldı.

Leipzig, gelecek hafta Dortmund ile kritik bir maça çıkacak. Frankfurt ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.

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