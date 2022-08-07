Leipzig, Stuttgart'a diş geçiremedi!

Almanya Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Leipzig, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
Mercedes Benz Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ilk gol Leipzig'den geldi. 8. dakikada Christoper Nkunku topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
STUTTGART'TAN CEVAP GEÇİKMEDİ
Ev sahibi ekip 31. dakikada Ahamada'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada kalan sürede başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Leipzig'de Fenerbahçe'nin gündemindeki Alexander Sörloth, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Köln'ü konuk edecek. Stuttgart ise Werder Bremen deplasmanına gidecek.
Mercedes Benz Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ilk gol Leipzig'den geldi. 8. dakikada Christoper Nkunku topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
STUTTGART'TAN CEVAP GEÇİKMEDİ
Ev sahibi ekip 31. dakikada Ahamada'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada kalan sürede başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Leipzig'de Fenerbahçe'nin gündemindeki Alexander Sörloth, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Köln'ü konuk edecek. Stuttgart ise Werder Bremen deplasmanına gidecek.
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