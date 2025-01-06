Leipzig, Okafor için masada

RB Leipzig, Noah Okafor transferi için Milan'la görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leipzig, Okafor için masada
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06 Ocak 2025 17:24
Son güncelleme 06 Ocak 2025 17:25
RB Leipzig, Milan'dan Noah Okafor'u transfer etmek istiyor. 

Relevo'nun haberine göre Leipzig, 24 yaşındaki oyuncu için Milan'la görüşmelere başladı. 

OKAFOR'UN PERFORMANSI

Milan formasıyla bu sezon 16 maçta 550 dakika süre alan Okafor, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

OKAFOR'UN TRANSFER HİKAYESİ

23-24 sezonunda Milan'a 15.5 milyon Euro karşılığında transfer olan forvet, Leipzig gibi bir başka Red Bull takımı olan Salzburg'tan İtalyan ekibine transfer olmuştu.
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