Leipzig, Okafor için masada

RB Leipzig, Milan'dan Noah Okafor'u transfer etmek istiyor.



Relevo'nun haberine göre Leipzig, 24 yaşındaki oyuncu için Milan'la görüşmelere başladı.



OKAFOR'UN PERFORMANSI



Milan formasıyla bu sezon 16 maçta 550 dakika süre alan Okafor, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.



OKAFOR'UN TRANSFER HİKAYESİ



23-24 sezonunda Milan'a 15.5 milyon Euro karşılığında transfer olan forvet, Leipzig gibi bir başka Red Bull takımı olan Salzburg'tan İtalyan ekibine transfer olmuştu.