Leipzig, Lyon'dan istiyor: Rayan Cherki

Leipzig, Lyon forması giyen Rayan Cherki transferi için görüşmelere başladı.

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Leipzig, Lyon'dan istiyor: Rayan Cherki
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05 Ağustos 2024 22:01
Dani Olmo'nun taliplerinin artmasının ardından on numara bölgesine transfer yapmak isteyen Leipzig, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sky Sport'un haberine göre; Leipzig, Lyon forması giyen Rayan Cherki transferi için görüşmelere başladı.

Haberde Alman ekibinin oyuncuyu Dani Olmo'nun alternatifi olarak gördüğü yazıldı.

Öte yandan Lyon'un, 20 yaşındaki 10 numara için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis istediği aktarıldı.

Fransa milli takım formasını da giyen genç oyuncu, Lyon'da 141 maça çıktı ve 17 gol, 25 asistlik performans sergiledi.

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