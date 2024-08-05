Leipzig, Lyon'dan istiyor: Rayan Cherki

Dani Olmo'nun taliplerinin artmasının ardından on numara bölgesine transfer yapmak isteyen Leipzig, sürpriz bir ismi gündemine aldı.



Sky Sport'un haberine göre; Leipzig, Lyon forması giyen Rayan Cherki transferi için görüşmelere başladı.



Haberde Alman ekibinin oyuncuyu Dani Olmo'nun alternatifi olarak gördüğü yazıldı.



Öte yandan Lyon'un, 20 yaşındaki 10 numara için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis istediği aktarıldı.



Fransa milli takım formasını da giyen genç oyuncu, Lyon'da 141 maça çıktı ve 17 gol, 25 asistlik performans sergiledi.





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