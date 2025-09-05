Leeds ve Birmingham'dan Chamberlain yarışı!

Birmingham City ve Leeds United, Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan Alex Oxlade-Chamberlain'e talip oldu.



FootballInsider'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ve İngiltere Championship ekibi Birmingham City, 32 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katabilmek için transfer yarışına girdiler.



Oxlade-Chamberlain'in sakatlık geçmişi kabarık olsa da, transfer ücretinin olmaması sebebiyle kulüpler bu hamle için istekli.



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol kaydetti.







