Leeds ve Birmingham'dan Chamberlain yarışı!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Oxlade-Chamberlain'e Leeds United ve Birmingham City talip oldu. İngiliz ekipleri, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katabilmek için transfer yarışa girdiler.

Birmingham City ve Leeds United, Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan Alex Oxlade-Chamberlain'e talip oldu.

FootballInsider'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ve İngiltere Championship ekibi Birmingham City, 32 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katabilmek için transfer yarışına girdiler.

Oxlade-Chamberlain'in sakatlık geçmişi kabarık olsa da, transfer ücretinin olmaması sebebiyle kulüpler bu hamle için istekli.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol kaydetti. 

 

