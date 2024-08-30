Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in yakın arkadaşı ve iş ortağı Maverick Carter, James'in emeklilikten sonra bir NBA takımının sahibi olmaya "kararlı" olduğunu açıkladı.



The Pat McAfee şovunun son bölümünde yer alan Carter, James'in geleceğe yönelik vizyonu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"2011'den beri Liverpool'la iş birliği içindeyiz ve bizim için harika bir süreç oldu. Oldukça eğlendik ve Fenway Sports Group 1 numara.



LeBron bir NBA takımına sahip olmaya kararlı fakat hala aktif olarak oynuyor. Ne kadar daha oynayacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Birkaç yıl önce bitireceğini sanıyordum ama gençlere halen işinin bitmediğini gösteriyor."



Ligin önümüzdeki birkaç yıl içinde genişlemesi öngörülürken, James geçmişte bunun Las Vegas'ta olması durumunda bu fırsatı değerlendirmek istediğini açıkça belirtmişti.





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