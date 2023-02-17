Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği son takaslar hakkında konuştu.
Geçtiğimiz haftaki son takas gününde oldukça aktif olan Lakers, kadrosuna D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Mo Bamba ve Davon Reed olmak üzere beş yeni oyuncu katarken, Russell Westbrook, Patrick Beverley, Thomas Bryant, Juan Toscano-Anderson ve Damian Jones ile de yollarını ayırmıştı.
LeBron, takımının takas piyasası üzerindeki faaliyetleri hakkında düşüncelerini şu şekilde aktardı:
"Her şeyden önce, ekibimizden ayrılan Russ'a, Pat'e, JTA'e, DJ'e ve Thomas'a selam etmek isterim. Sezona hep birlikte başladık ve olabileceğimizin en iyisi olmak adına elimizden geleni ortaya koyduk.
Yeni gelen adamları beğendim. Birbirimizi tanımamız biraz zaman alacak. Oyunu üst seviyede oynayan isimler. D-Lo gerçekten çok iyi bir oyun kurucu, şut atabiliyor ve çabukluğuyla oldukça iyi iş görebiliyor.
Malik ile, bu sezon hiç sahip olmadığımız keskin bir şutörümüz oldu. Sahada olduğu sürece, şut soksa da sokamasa da, her an ısınabileceğinden dolayı savunmanın dikkati hep üzerinde olacak. Biraz JR Smith gibi, arka arkaya on tane kaçırsa bile, hemen ardından arka arkaya on tane sokabilir.
Vando tam bir İsviçre çakısı. Her şeyden biraz biraz yapabiliyor. Savunma ve hücum ribaundı konusunda yetenekli. Bence Mo da bize çok fazla fayda sağlayacak. Şut bloklama ve üçlük atma yeteneğini hepiniz biliyorsunuz.
Ve eğer dakika bulursa Davon da boyu ve oynama yeteneğiyle oldukça iyi. Çoklu pozisyonlar bize hep yardımcı olacaktır. Takas piyasasında gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu oyuncuları alabilmemize çok sevindim."
Lakers sezonda 27-32'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 13. sırada yer alıyor.
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Geçtiğimiz haftaki son takas gününde oldukça aktif olan Lakers, kadrosuna D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Mo Bamba ve Davon Reed olmak üzere beş yeni oyuncu katarken, Russell Westbrook, Patrick Beverley, Thomas Bryant, Juan Toscano-Anderson ve Damian Jones ile de yollarını ayırmıştı.
LeBron, takımının takas piyasası üzerindeki faaliyetleri hakkında düşüncelerini şu şekilde aktardı:
"Her şeyden önce, ekibimizden ayrılan Russ'a, Pat'e, JTA'e, DJ'e ve Thomas'a selam etmek isterim. Sezona hep birlikte başladık ve olabileceğimizin en iyisi olmak adına elimizden geleni ortaya koyduk.
Yeni gelen adamları beğendim. Birbirimizi tanımamız biraz zaman alacak. Oyunu üst seviyede oynayan isimler. D-Lo gerçekten çok iyi bir oyun kurucu, şut atabiliyor ve çabukluğuyla oldukça iyi iş görebiliyor.
Malik ile, bu sezon hiç sahip olmadığımız keskin bir şutörümüz oldu. Sahada olduğu sürece, şut soksa da sokamasa da, her an ısınabileceğinden dolayı savunmanın dikkati hep üzerinde olacak. Biraz JR Smith gibi, arka arkaya on tane kaçırsa bile, hemen ardından arka arkaya on tane sokabilir.
Vando tam bir İsviçre çakısı. Her şeyden biraz biraz yapabiliyor. Savunma ve hücum ribaundı konusunda yetenekli. Bence Mo da bize çok fazla fayda sağlayacak. Şut bloklama ve üçlük atma yeteneğini hepiniz biliyorsunuz.
Ve eğer dakika bulursa Davon da boyu ve oynama yeteneğiyle oldukça iyi. Çoklu pozisyonlar bize hep yardımcı olacaktır. Takas piyasasında gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu oyuncuları alabilmemize çok sevindim."
Lakers sezonda 27-32'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 13. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın