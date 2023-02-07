Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın Kyrie Irving'i kadrosuna katamamış olmasından ötürü "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.



James, ESPN'den Michael Wilbon'a verdiği bir röportajda, 2016'da Cleveland Cavaliers'tayken beraber şampiyonluk yaşadığı eski takım arkadaşını alabilmiş olmayı umduğunu açıkladı:



"Kesinlikle hayal kırıklığına uğradım. Kendisi gibi harika bir kimyaya sahip olduğum ve şampiyonluk kazanmamıza yardımcı olabilecek bir yeteneği alamadığımız için hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur. Ama artık odak noktam değişti. Artık bu ekibe ve soyunma odasında sahip olduğum takım arkadaşlarına odaklanmış durumdayım."



Lakers'ın, Irving için Nets'e Russell Westbrook ve 2027 ile 2029 ilk tur seçimlerinin bulunduğu bir paket teklif ettiği belirtilmişti.





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