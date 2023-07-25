Lebron James'in oğlu Bronny kalp krizi geçirdi

SON DAKİKA NBA HABERLERİ: NBA'in dünyaca ünlü yıldızlarından LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi.

Abone Ol
Lebron James'in oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2023 17:39
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 17:54
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdiği bildirildi.

LeBron James'in, TMZ Sports'a yaptığı açıklamayla, USC Trojans ekibiyle ilk sezonuna hazırlanan oğlunun yaşadığı talihsiz olayı doğruladığı belirtildi.

James ailesinin sözcüsü, Bronny'nin durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bronny James antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi edip hastaneye götürmeyi başardı. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil. James ailesi için saygı ve mahremiyet talep ediyoruz ve daha fazla bilgi edindiğimizde medyaya güncelleme yapacağız.

LeBron ve (eşi) Savannah, sporcularının güvenliğine yönelik çalışmaları ve adanmışlıkları için USC'nin tıp ve atletizm ekibine en kalpten teşekkürlerini ve takdirlerini iletiyor."

Bronny'nin, USC'nin antrenman yaptığı Galen Center'dan sabah 9:26'da yapılan bir acil durum telefonunun ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

18 yaşındaki Bronny'nin önümüzdeki sene NBA Draftı'na katılacağını duyurması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery