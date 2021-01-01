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LeBron: "Gerekirse, bu omuzlara daha çok yük koyarım..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Anthony Davis'in oynamama ihtimali bulunan Phoenix Suns serisinin 5. maçı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Anthony Davis'in oynamama ihtimali bulunan Phoenix Suns serisinin 5. maçı hakkında konuştu.

Davis'in, dün geceki 4. maçın ikinci yarısında kendisini oyun dışı bırakan kasık sakatlığı nedeniyle, 5. maçı kaçırabileceği söylenmişti.

AD'nin 5. maçta kadro dışı kalması durumunda, LeBron daha fazla sorumluluk almaya ve seride liderliği tekrar ele geçirmeye hazır olduğunu belirtti:

"Benim için önemli olan, takımımızı başarılı olacak konuma getirmek. Bu benim yaklaşımım ve sorumluluğumla başlayıp, diğerlerininkiyle devam ediyor.

Bu omuzlara boşuna sahip değilim. Biraz daha yük koymam gerekiyorsa, koyarım. Kazansam da, kaybetsem de, her durumda mücadeleye hazırım."

Lakers, seride Suns ile 2-2 eşit durumda.


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