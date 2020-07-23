LeBron, Donald Trump'ı hedef aldı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın Orlando bubble'ında Dallas Mavericks'e kaybetttiği maçtan sonra yaptığı röportajda, Black Lives Matter'ın bir "hareket" olmadığını belirtti ve ABD başkanı Donald Trump'ı hedef alan bir açıklama yaptı.



LeBron, Black Lives Matter ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bir çok insan Black Lives Matter'dan bir hareket olarak bahsediyor. Bu bir hareket değil. Siyahi olduğunuzda, bu bir hareket değil. Bir yaşam biçimi. Bunun bir hareket olduğunu söylüyoruz. Tamam, bu hareket ne kadar sürecek? 'Hareketi durdurmayın.' Hayır, bu bir yaşam yürüyüşü. Sabah uyandığınızda ve bir siyahi olduğunuzda, bu iş böyle oluyor. Bu bir hareket olmamalı. Bu bir yaşam tarzı olmalı."



"Hareket kelimesini sevmiyorum çünkü maalesef Amerika'da ve toplumda bizim için bir hareket yok. Hareket olmadı."



"BİR İLERLEME OLDUĞUNU SANMIYORUM"



James'e, Temmuz 2016'daki ESPYS töreninde Dwyane Wade, Carmelo Anthony ve Chris Paul'un sosyal değişim çağrısı yapmalarından bu yana herhangi bir ilerleme hissedip hissetmediği sorulduğunda, yanıtı şu oldu:



"2016'da, Barack Obama başkanımızdı. Şimdi neler olduğunu biliyoruz. Bu bir ilerleme mi? Sanmıyorum, sanırım hepimiz bunun bir ilerleme olmadığını görebilir ve söyleyebiliriz."



