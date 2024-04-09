Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in, bu yaz Lakers'la olan sözleşmesinden çekilebileceği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Lakers'la kontratında 2024-25 sezonu için 51,4 milyon dolar değerinde oyuncu opsiyonu bulunan ve 2024-25 sezonunda da takımda kalması beklenen James'in kontratından çekilebileceğini söyledi:



"LeBron'un ne olursa olsun bu kontrattan çekileceğini düşünüyorum. Bunun nedeni ise, bir yıllığına yeniden sözleşme imzalasa bile LeBron'un takas vetosu maddesini alabilmesinin tek işlevsel yolunun yeni bir sözleşme imzalamak olması.



İçinde bulunduğu sözleşmeyi uzatırsa, takas vetosu maddesine sahip olamaz. Bence birkaç farklı sebepten dolayı LeBron, takas olmamayı isteme hakkına sahip olmak isteyecektir.



Kendisi ve Lakers arasında, üç yıllık mı kontrat yapacağı veya üçüncü yılın takım veya oyuncu opsiyonlu mu olacağı gibi konular üzerine bazı görüşmeler yapılabilir."



James bu sezon 68 maçta 25.4 sayı, 8.2 asist ve 7.2 ribaund ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU