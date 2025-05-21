Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Boston Celtics'in zaman zaman gösterdiği dağınık performansın nedenini "kendi büyüklüklerinden sıkılmaları" olarak değerlendirdi.





New York Knicks karşısında Doğu Konferansı yarı finalinde elenen Celtics'te, sezonun bu şekilde sona ermesi şok etkisi yaratmış durumda. Ancak Boston'ın yaşadığı hayal kırıklığının ardında kadro yetersizliği ya da yetenek eksikliği yok. LeBron James'e göre sorun, takımın istikrarlı bir şekilde yüksek seviyede oynamakta zorlanması.





James, Steve Nash ile birlikte sunduğu "Mind the Game" adlı podcast programında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen süreçten değil ama belki de kim olduklarından sıkılıyorlar gibi görünüyor. Tatum ve Brown'a baktığınızda, yıllardır sahadalar, 10 bin saat kuralını doldurdular. Ama bazen, ne kadar iyi olduklarından ötürü biraz sıkılmış gibi oynuyorlar. Bu sadece bireysel olarak değil, tüm takım için geçerli."





NBA'in en derin ve birbirine en iyi uyum sağlayan kadrolarından birine sahip olan Celtics, zaman zaman rekabete karşı rehavete kapılıyor. 2023 Playoffları'nda sahalarında oynadıkları ilk iki maçı kaybettikten sonra Miami Heat'e elenmeleri, bu durumun en belirgin örneklerinden biriydi.





2024 yılında şampiyonluk ipini göğüsleyen Celtics, yeni sezona da şampiyonluk favorisi olarak girdi. Jayson Tatum ve Jaylen Brown liderliğinde normal sezonda 61 galibiyet elde ederek Doğu Konferansı'nda ikinci sırayı aldılar. Ancak playofflardaki erken veda, beklentilerin gerisinde kalmalarına neden oldu.





LeBron James'in değerlendirmeleri, Celtics'in istikrarsız performansına dair lig genelinde yükselen eleştirileri yansıtırken, takımın mental yapısı hakkında da önemli ipuçları sunuyor.



