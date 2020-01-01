LeBron: "Amerika neden bizi de sevmiyor?!!"

LeBron: "Amerika neden bizi de sevmiyor?!!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, George Floyd'un ölümü ve hafta sonu boyunca dünyanın dört bir yanına yayılan protestolar hakkında içten bir tepkide bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com