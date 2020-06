LeBron: "Amerika neden bizi de sevmiyor?!!"

SOSYAL MEDYAYI SIK KULLANIYOR!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, George Floyd'un ölümü ve hafta sonu boyunca dünyanın dört bir yanına yayılan protestolar hakkında içten bir tepkide bulundu.James, ABD'nin büyük ve küçük şehirlerinde protesto gösterileri devam ederken, soluğu Twitter'da aldı.LBJ, attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:Lakers süperstarı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Floyd'un katlinden sonraki süre zarfında, platformunu bu olaya dikkat çekmek için kullanıyordu.Afroamerikalı bir adam olan Floyd, Minneapolis'te polis gözetimindeyken yaşamını yitirmişti. Çıkan videoda, beyaz bir polis memuru Derek Chauvin, dizini Floyd'un boynuna koyarak sekiz dakikadan fazla basılı tutuyordu. Chauvin önce departmanındaki görevinden alınmış ve daha sonra üçüncü derece cinayet ve adam öldürmeyle suçlanmıştı.James başlangıçta, Instagram'da milli marş sırasında diz çökmüş Colin Kaepernick'in fotoğrafının yanındaki olayın bir fotoğrafını paylaşmıştı veyazmıştı.LeBron ayrıca, sosyal medya hesaplarını, başkalarından sözler paylaşmak ve bu olayların neden önemli olduğunu ve neden şimdi gerçekleştiğini paylaşmak için de kullanmıştı. Cumartesi günü, Jimmy Kimmel'ın düşüncelerinin bulunduğu, aktivist ve rapçi Killer Mike'ın sözlerinin ve Netflix'te de yer alan "When They See Us" isimli dizinin yaratıcısı, yazarı ve yönetmeni olan Ava DuVernay tarafından paylaşılan bir videoyu paylaşmıştı.Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan da George Floyd'un ölümü için konuşan kişiler arasındaydı.