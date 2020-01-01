LeBron: "35'lik LeBron, 27'lik LeBron'u domine ederdi"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 35 yaşındaki versiyonunun 27 yaşındaki LeBron'u "domine edeceğini" söyledi.



LeBron, ilk NBA şampiyonluğunu ve Final MVP'sini kazandığı sekiz yıl öncesine kıyasla oyun tarzının ne kadar farklı olduğunu anlattı.



James, SportsCenter'dan Scott Van Pelt'e, 35 yaşındaki LeBron'un kendisinin daha genç versiyonunu domine edeceğini belirtti:



"Henüz oyunumu bilmediğim, potansiyelime ulaşmaya yakın olmadığım, neler yapabileceğim hakkında hiçbir fikrim olmadığı bir dönemdi. Yani bence 35 yaşındaki LeBron'u 27 yaşındaki LeBron ile yan yana getirirseniz, onu domine eder. Sekiz yıl önceki versiyonunu domine eder."



James, üç farklı takımla (Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Lakers) Finaller MVP'si ödülünü kazanan tek oyuncu olmuştu.



Lakers'ın süperstarının şimdi sırasıyla dörder NBA şampiyonluğu ve Finaller MVP ödülü bulunuyor.



