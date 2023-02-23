Lazio'ya beraberlik yetti

Lazio, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Cluj ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan ekibi turu geçen taraf oldu.

Haber; Sporx.com
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Lazio'ya beraberlik yetti
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23 Şubat 2023 22:46
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Lazio, Cluj deplasmanına konuk oldu.

Constantin Radulescu Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

İlk maçı sahasında 1-0'lık skorla kazanan Lazio, turu geçen taraf oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Lazio dışında 20.45 seansında Anderlecht, Sheriff ve AEK Larnaca da son 16'ya kaldı.

İşte sonuçlar:

Dnipro-1 (Ukrayna) - Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1), 0-0

Partizan (Sırbistan)- Sheriff (Moldova): (1-0), 1-3

Anderlecht (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-1), 2-1 (Anderlecht, penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağladı)

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