Lazio'nun, Gedson Fernandes inadı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Gedson Fernandes için Lazio takibi bırakmıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Lazio'nun, Gedson Fernandes inadı
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05 Ocak 2024 11:54
Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından Gedson Fernandes yuvadan uçabilir.

Uzun süredir İtalyan kulüplerinin radarındaki Portekizli yıldızı en çok isteyen kulüp olan Lazio bu defa transferi bitirmekte kararlı.

İtalyan devi ara transfer döneminde yapılacak teklifle Gedson Fernandes'i kadroya katmaya çalışacak.

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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