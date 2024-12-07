Las Palmas, Cenk Özkacar'ı üzdü!

İspanya La Liga 16. hafta maçında Las Palmas, sahasında Real Valladolid ile karşılaştı. Gran Canaria Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Las Palmas'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 64. dakikalarda Sandro Ramirez kaydetti. Valladolid'in tek golünü 45. dakikada Marcos Andre attı.



Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Valladolid ise son 6 maçta 5. mağlubiyetini aldı.



Real Valladolid'de milli futbolcu Cenk Özkacar maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla Las Palmas puanını 18'e çıkardı. Valladolid ise 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Las Palmas, Sociedad'a konuk olacak. Valladolid ise Valencia'yı ağırlayacak.



