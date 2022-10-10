Larsen: 'Hayal kırıklığımız oldu'

Trabzonsporlu Jens Larsen, Kasımpaşa mücadelesini yayıncı kuruluşa değerlendirdi.



Larsen maç sonu açıklamasında kazanamadıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Bize hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Gol atabilecek, maçı kazanabilecek fırsatlar vardı. Yarı alanın son kısmında tehlikeli olamadık. Bizi hayal kırıklığına uğratan bir sonuç oldu."





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