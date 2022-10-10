Larsen: 'Hayal kırıklığımız oldu'

Trabzonsporlu Jens Larsen, Kasımpaşa mücadelesini yayıncı kuruluşa değerlendirdi.
Larsen maç sonu açıklamasında kazanamadıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bize hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Gol atabilecek, maçı kazanabilecek fırsatlar vardı. Yarı alanın son kısmında tehlikeli olamadık. Bizi hayal kırıklığına uğratan bir sonuç oldu."
Larsen maç sonu açıklamasında kazanamadıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bize hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Gol atabilecek, maçı kazanabilecek fırsatlar vardı. Yarı alanın son kısmında tehlikeli olamadık. Bizi hayal kırıklığına uğratan bir sonuç oldu."
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