Larsen, Galatasaray için geliyor!

DeAndre Yedlin'i yetersiz bulan Fatih Terim, ABD'de gözünden operasyon olacak Omar'dan da sezonun ilk yarısında yararlanamayacak.



Terim'in "Sağ beke takviye istiyorum" raporunu dikkate alan yönetim, Valentin Rosier için girişimde bulundu. Ancak oyuncunun Beşiktaş'ta ısrarcı olması üzerine bu transferden vazgeçildi.



UDINESE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI



Sağ bek listesinde ikinci aday olan Udinese'den Stryger Larsen defteri tekrar açıldı. Pazarlıklara 5 milyon Euro ile oturan İtalyanlar, 3 milyon Euro seviyesine indi. Danimarkalı sağ bek de Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'luk teklifine 'Evet' dedi.



A Spor'un haberine göre, EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı adına ter döken 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı, Larsen yeni sezonda sarı - kırmızılı formayı giyecek. Hafta içinde İstanbul'da olması beklenen Danimarkalı'nın gelişiyle aynı bölgedeki Yedlin'den kulüp bulması istenecek.







