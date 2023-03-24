Laporta: 'Kapımız her zaman Messi'ye açık'

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.



Sezon sonunda Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi hakkında konuşan Laporta, "Messi, tarihin en iyi oyuncusu. Ayrıca Barcelona tarihinin de en önemli oyuncusu. Messi hakkında konuşurken söylediklerime dikkat etmeliyim çünkü o hala PSG'nin oyuncusu. PSG'ye saygı duymalıyız. Leo, kalbimizde taşıdığı yeri biliyor." dedi.



Messi'nin her zaman Barcelona'da yeri olduğunu söyleyen Laporta, "Kulübe yeniden başkan olarak seçildiğimde çok parlak bir tablo bulamadım ve pek de içime sinmeyen bir karar almak zorunda kaldım. Messi'nin Barcelona ile olan ilişkilerini güçlendirmek için bir yol bulmam gerekiyor. Neler olacağını göreceğiz ancak Leo, Barça'nın kapılarının her zaman kendisine açık olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.



Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol 17 asist kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ