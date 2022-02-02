Laporta'dan Dembele sözleri: "Oynaması zor"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ousmane Dembele hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Laporta'dan Dembele sözleri: 'Oynaması zor'
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02 Şubat 2022 17:14
Barcelona'da yeni sözleşme için anlaşılamayan Ousmane Dembele için başkan Joan Laporta'dan açıklama geldi.

"OYNAMASI ZOR"

Laporta, basın mensuplarından Fransız futbolcu için gelen soruya, "Oynayıp oynamayacağına teknik direktör Xavi karar verecek. Teknik direktör şu anı ve geleceğini düşünüyor ama devam etmeyecek bir oyuncunun oynaması zor. Onun ve kulüp için en iyisini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SEZONU BARCELONA'DA TAMAMLAYACAK

Dembele, Barcelona ile sözleşme uzatmazken, devre arasında takımdan ayrılmak da istemedi, 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kulüpte kalacak.

Bu sezon Barcelona'da 11 maça çıkan Dembele, 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

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