Lando Norris şampiyonluğa koşuyor

Formula 1 Brezilya GP'yi McLaren pilotu Lando Norris kazandı.



Mercedes'in genç pilotu Antonelli ikinci, Red Bull'dan Verstappen üçüncü olarak podyumu tamamladı.



Mercedes'ten George Russell 4, McLaren'den Oscar Piastri ise 5'inci sırada yer aldı.



Lando Norris, bitime 3 yarış kala en yakın takipçisi Oscar Piastri ile puan farkını 24'e, son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ile 49'a çıkardı.



Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, yarışı puansız kapattı.



