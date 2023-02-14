Veteran oyuncu LaMarcus Aldridge'in, yakın zamanda Dallas Mavericks ile çalışacağı bildirildi.



Önceki iki sezonu Brooklyn Nets ile geçirdikten sonra geçtiğimiz yaz hiçbir takımla anlaşmamış olan Aldridge, önceki sezon forma giydiği 47 maçta 12.9 sayı, 5.5 ribaund ve bir blok ortalamaları yakalamıştı.



Dallas şu anda pivot rotasyonunda Dwight Powell'ı ilk beş başlatırken, Christian Wood'u ise yedek pivotu olarak kullanıyor.



Mavs ekibi, JaVale McGee ile yaz döneminde üç yıllığı 17.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış olsa da, 35 yaşındaki oyuncu rotasyonda kalıcı bir yer edinememişti.





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