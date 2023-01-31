Lale Orta: '20 senem mücadeleyle geçti'

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı, eski kadın hakem Lale Orta oldu.



Orta, MHK'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Tüm Türkiye ve kulüpler yeni Merkez Hakem Kurulu'nun nasıl icraatlar altına imza atacağını merak ederken, yeni MHK Başkanı, Hürriyet'e kariyeriyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.



Lale Orta hakemlik yaptığı 20 senede yaşadığı zorlukları, "Ben tam 20 sene hakemlik yaptım. 20 senem mücadeleyle geçti. Hiç şöyle bir hafta arkama yaslanıp da 'Bu hafta hangi maçı yöneteceğim' diye rahatça düşünemedim. Hep yerimi korumak, daha yukarıya nasıl çıkarım diye hedeflemek zorundaydım." sözleriyle anlattı.





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