Los Angeles Lakers, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'u takas yoluyla kadrosuna kattı.



Lakers ekibi Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope ve dün geceki NBA Draftı'ndaki 22 numaralı seçim karşılığında, Wizards'tan Westbrook'u, 2024 ikinci tur Draft hakkını ve 2028 ikinci tur Draft hakkını aldı.



Harrell kısa süre önce gelecek sezon için 9.7 milyon dolarlık opsiyonunu kullanarak muhtemel bir takasın önünü açmıştı.



Westbrook'un Washington'da geçirdiği tek sezonun ardından farklı bir senaryoda yer almak istediği ve tercih ettiği yerin Lakers olduğu bildirildi. Wizards'ın ise bu takası, takımın yüzü olan Bradley Beal'ın etrafında yetenekli bir kadro oluşturma umuduyla maaş boşluğunda esneklik yaratmak adına yapmaya motive olduğu bildirildi.



Long Beach, Kaliforniya doğumlu olan Westbrook, 2020-21 sezonunda 65 maçta 22.2 sayı, 11.7 asist ve 11.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Russ, kariyerinde 184 triple-double yapmış ve geçtiğimiz sezon Hall of Fame oyuncu Oscar Robertson'ın rekorunu kırmayı başarmıştı.



Los Angeles'ta artık Westbrook, LeBron James ve Anthony Davis'in yer aldığı, Lakers'ın sakatlıklarla dolu bir 2020-21 sezonunun ardından şampiyonluk çekişmesine geri dönmesine yardımcı olmasının beklendiği bir büyük üçlü yer alıyor.



