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Lakers'ın Frank Vogel'ı gönderme planı yok!

Los Angeles Lakers'ın başantrenör Frank Vogel'ın işine son vermek üzere "mevcut bir planı olmadığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın başantrenör Frank Vogel'ın işine son vermek üzere "mevcut bir planı olmadığı" iddia edildi.

Los Angeles Times'a göre, durumla ilgili bilgi sahibi olan kişiler, ekibin Vogel'ın yerine başkasını bulma konusunda "mevcut bir planı olmadığını" belirttiler.

Lakers'ın Pazartesi günü Utah Jazz'ı mağlup etmesinin, Vogel'ın durumunu "şimdilik kurtardığı" bildirildi.

Lakers genel menajeri Rob Pelinka ve takım danışmanı Kurt Rambis'in geçtiğimiz hafta Sacramento Kings'e alınan mağlubiyet sonrası, Vogel ve yardımcı antrenör David Fizdale ile bir araya geldiği bildirildi.

Grubun son günlerde üçüncü kez bir araya geldiği ve Rambis'in daha sonra Lakers'ın Utah maçından önce koçlarla katıldığı toplantıda, ekibin Dwight Howard ve DeAndre Jordan ile daha uzun kadrolarla oynaması gerektiğini savunduğu kaydedildi.

Vogel, takımdaki ilk sezonunda Lakers'ı şampiyonluğa yönlendirmiş, ancak bu sezon başlamadan önce kendisine yalnızca bir yıllık uzatma kontratı verilmişti.


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