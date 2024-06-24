Los Angeles Lakers'ın, birkaç aydır radarında olan Atlanta Hawks yıldızı Dejounte Murray'yi takip etmeye devam ettiği bildirildi.



The Pat McAfee Show'da konuşan The Athletic'ten Shams Charania, Lakers yönetiminin önemli kadro değişiklikleri yapma baskısıyla karşı karşıya olduğunu ve Murray'nin ise takas tartışmalarında önemli bir hedef olacağını söyledi:



"Lakers yönetimine bu kadroda değişiklik yapılması yönünde baskı var... Agresif davranmaları gerekiyor ve bence Dejounte Murray takas görüşmelerinde gündeme gelecektir."



Raporlar, Hawks'ın bu yaz döneminde Trae Young veya Murray'yi içeren takas opsiyonlarını aktif olarak araştırdığını gösteriyordu.



Murray, Hawks adına maç başına 22.5 sayı, 5.3 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarıyla dikkat çeken bir sezon geçirmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU