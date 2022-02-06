Lacazette, Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Forvet için tartışmasız bir isim arayan Beşiktaş, Arsenal'in yıldızı Lacazette için nabız yokladı. Ancak 6 milyon Euro'luk maaş talebi anında geri adım attırdı.

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Lacazette, Beşiktaş'tan dünyaları istedi!
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06 Şubat 2022 10:42
Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve ilk takviyesini Gedson Fernandes ile yapan Beşiktaş , golcü için tartışmasız bir isim arayışında. Son günlerde adı siyah- Beyazlılarla anılan Alexandre Lacazette'in ismi gündeme girdi. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimi bir nabız yoklaması gerçekleştirdi.

Fransız oyuncunun cephesinden yıllık 6 milyon Euro maaş talebi geldi. Kartal'ın ekonomik şartlarının bu transferi mümkün kılmayacağı bu yanıtla netleşirken yıldız oyuncu gündemden çıktı.

Ancak Fransız golcünün ciddi bir fiyat indirime gitmesi durumunda tekrar masaya oturulabileceği öğrenildi. Lacazette ile Lyon ve Aston Villa'nın da yakından ilgilendiği biliniyor. Fakat 2 kulüp de Fransız oyuncunun talebine henüz olumlu cevap vermiş değil. 

 
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