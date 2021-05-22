🗓2014, Barcelona, David Villa'yı Atletico Madrid'e gönderdi ve Atletico Madrid şampiyon oldu.



🗓2021, Barcelona, Luis Suarez'i Atletico Madrid'e gönderdi ve Atletico Madrid şampiyon oldu.



Atletico için formül belli 😬 pic.twitter.com/8AAOb0PO1P



— Sporx (@sporx) May 22, 2021

🏆🏆 La Liga

🏆 Copa del Rey

🏆 İspanya Süper Kupası

🏆🏆 Avrupa Ligi

🏆🏆 UEFA Süper Kupa



Diego Simeone, dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen biridir diyebilir miyiz? pic.twitter.com/jRYLVnbU3n



— Sporx (@sporx) May 22, 2021

La Liga'nın 38. ve son haftasında Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Valladolid'i 2-1 mağlup etti ve 2013-14 sezonundan sonra ilk, toplamda ise 11. şampiyonluğuna ulaştı.Valladolid, 18. dakikada Plano'nun attığı golle öne geçerken, Atletico Madrid'e geri dönüşü, galibiyeti ve şampiyonluğu getiren goller 57. dakikada Correa ile 67. dakikada Suarez'den geldi.Bu sonucun ardından Atletico Madrid, üst üste 3 galibiyetle birlikte sezonu 86 puanla şampiyon tamamladı. Valladolid ise 31 puanla ligin son sırasında kaldı ve küme düştü.Son haftaya girerken şampiyonluk için Atletico Madrid'in kaybını bekleyen Real Madrid, evinde uzun süre geride götürdüğü maçta Villarreal'i 2-1 yendi ancak bu skor da yetmedi.Villarreal'e üstünlüğü getiren gol, 20. dakikada Pino'dan geldi. Real Madrid'de 87. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema ile 90+2. dakikada ağları sarsan Modric galibiyeti getiren isimler oldu. Real Madrid, sezonu 84 puanla 2. sırada tamamladı.Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu.Üst üste beşinci, toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.Atletico MadridReal MadridBarcelonaSevillaBetisReal SociedadVillarrealHuescaValladolidEibar