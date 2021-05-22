La Liga'nın 38. ve son haftasında Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Valladolid'i 2-1 mağlup etti ve 2013-14 sezonundan sonra ilk, toplamda ise 11. şampiyonluğuna ulaştı.
Valladolid, 18. dakikada Plano'nun attığı golle öne geçerken, Atletico Madrid'e geri dönüşü, galibiyeti ve şampiyonluğu getiren goller 57. dakikada Correa ile 67. dakikada Suarez'den geldi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, üst üste 3 galibiyetle birlikte sezonu 86 puanla şampiyon tamamladı. Valladolid ise 31 puanla ligin son sırasında kaldı ve küme düştü.
REAL MADRID GEÇ UYANDI
Son haftaya girerken şampiyonluk için Atletico Madrid'in kaybını bekleyen Real Madrid, evinde uzun süre geride götürdüğü maçta Villarreal'i 2-1 yendi ancak bu skor da yetmedi.
Villarreal'e üstünlüğü getiren gol, 20. dakikada Pino'dan geldi. Real Madrid'de 87. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema ile 90+2. dakikada ağları sarsan Modric galibiyeti getiren isimler oldu. Real Madrid, sezonu 84 puanla 2. sırada tamamladı.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu.
Üst üste beşinci, toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.
LA LIGA'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Atletico Madrid
Real Madrid
Barcelona
Sevilla
LA LIGA'DA UEFA AVRUPA LİGİ
Betis
Real Sociedad
LA LIGA'DA KONFERANS LİGİ
Villarreal
LA LIGA'DA KÜME DÜŞENLER
Huesca
Valladolid
Eibar
Valladolid, 18. dakikada Plano'nun attığı golle öne geçerken, Atletico Madrid'e geri dönüşü, galibiyeti ve şampiyonluğu getiren goller 57. dakikada Correa ile 67. dakikada Suarez'den geldi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, üst üste 3 galibiyetle birlikte sezonu 86 puanla şampiyon tamamladı. Valladolid ise 31 puanla ligin son sırasında kaldı ve küme düştü.
REAL MADRID GEÇ UYANDI
Son haftaya girerken şampiyonluk için Atletico Madrid'in kaybını bekleyen Real Madrid, evinde uzun süre geride götürdüğü maçta Villarreal'i 2-1 yendi ancak bu skor da yetmedi.
Villarreal'e üstünlüğü getiren gol, 20. dakikada Pino'dan geldi. Real Madrid'de 87. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema ile 90+2. dakikada ağları sarsan Modric galibiyeti getiren isimler oldu. Real Madrid, sezonu 84 puanla 2. sırada tamamladı.
MESSI 8. KEZ GOL KRALI OLDU
🗓2014, Barcelona, David Villa'yı Atletico Madrid'e gönderdi ve Atletico Madrid şampiyon oldu.
🗓2021, Barcelona, Luis Suarez'i Atletico Madrid'e gönderdi ve Atletico Madrid şampiyon oldu.
Atletico için formül belli 😬 pic.twitter.com/8AAOb0PO1P
— Sporx (@sporx) May 22, 2021
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu.
Üst üste beşinci, toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.
LA LIGA'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Atletico Madrid
Real Madrid
Barcelona
Sevilla
LA LIGA'DA UEFA AVRUPA LİGİ
Betis
Real Sociedad
LA LIGA'DA KONFERANS LİGİ
Villarreal
LA LIGA'DA KÜME DÜŞENLER
Huesca
Valladolid
Eibar
🏆🏆 La Liga
🏆 Copa del Rey
🏆 İspanya Süper Kupası
🏆🏆 Avrupa Ligi
🏆🏆 UEFA Süper Kupa
Diego Simeone, dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen biridir diyebilir miyiz? pic.twitter.com/jRYLVnbU3n
— Sporx (@sporx) May 22, 2021