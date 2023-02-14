Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, Mavs ile geleceğini basına açık şekilde tartışmayı düşünmediğini açıkça belirtti.



Geçtiğimiz hafta Mavericks, bu sezon sonunda kontratı sona erip serbest kalacak olan Irving'i, takımda kalacağına dair herhangi bir güvence olmaksızın takas etmişti.



Kyrie, buna yönelik olarak sezon sona erdiğinde takımda kalıp kalmayacağına dair sorulara şu yanıtı verdi:



"Bu sorular bizim ve ekibimizin dikkatini gereksiz yere dağıtıyor. Daha önce bununla uğraşmıştım ve 'Uzun vadeli nedir?' gibi sorular sormak duygusal olarak oldukça yorucu."



Irving, yakın zamanda takaslandığı için Mavericks ile yalnızca iki yıllığı 83 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayabilecek.



Kyrie, serbest oyuncu olması durumunda başka bir takımla dört yıllığı 220,6 milyon dolarlık bir süpermaksimum uzatma kontratı imzalayabilecekken, takımda kalırsa beş yıllığı 272 milyon dolara kontratını yenileyebilir.



Los Angeles Lakers, Irving'in serbest kalması durumunda kendisiyle ilgilenmesi beklenen takımlar arasında yer alıyor.





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