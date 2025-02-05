Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, eski takımı Luka Doncic'in ayrılışından sonra "yasta olduğunu" söyledi.



Basketbol dünyasının geri kalanı gibi, Irving de eski takım arkadaşı Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edildiğini öğrenince "şok olduğunu" itiraf etti.



"Gerçekten şok oldum. Uykunuzdan uyandığınızda böyle bir haber alacağınızı hayal bile edemiyorsunuz. Şu anda yas süreci halen devam ediyor. Kardeşimi özlüyorum.



Bunların hepsi işin içinde, benim yapabileceğim tek şey uyum sağlamak, yeni takım arkadaşlarıma kucak açmak ve taraftarlarımızın önünde konuşmak için Dallas'a geri dönmeye hazır olmak.



Onların da aynı şeyleri hissettiğini biliyorum. Ben de hissediyorum. Yeni bir uyum süreci oldu sadece. Bunu küçümsemek veya yeni adamlarımıza saygısızlık etmek istemiyorum. Kazanmamıza ve şampiyonluğa doğru ilerlememize yardımcı olacaklar, ancak tıpkı herkes gibi, bunları uzaktan gördüğünüzde canınız yanıyor.



Bu, NBA tarihindeki hep gerçekleşen tuhaf anlardan biri. Ama aynı zamanda, Slovenya başkanımızın artık burada olmadığını kabul etmeliyiz ve buna uyum sağlamalıyız."



Mavericks, takasta Anthony Davis ve Max Christie'yi aldı. Davis'in karın sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasının ardından yalnızca Christie geçtiğimiz gece ilk maçına çıkabildi.



