Kyrie, Harden'a karşı "eğlenceli" bir maç bekliyor!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, eski takım arkadaşı James Harden'ın yeni takımı Philadelpia 76ers'a karşı oynayacağı maç hakkında konuştu.



Yarın gece Nets, Harden'ın geçen ay takasını istediği 76ers'la karşı karşıya geleceği maç için Philadelphia'ya gidecek.



Irving, bu kadar yakın sürede Harden'a karşı oynamanın nasıl bir his olacağı sorulduğunda, şu açıklamaları yaptı:



"Eğlenceli. İyi hikayeler çıkıyor, ligimize iyi bir katkısı oluyor. Asla çok kişisel bir durum değil ama karşılıklı rakipler olarak maçı kazanmak istediğimizin de bilincindeyiz. İşimize de bu şekilde odaklanıyoruz.



Philly'deki seyirci her zaman olduğu gibi olacaktır, herkes bu hikayeyle beslenmeyi seviyor. Spesifik olarak bizim için herhangi bir bireysel eşleşmeden ziyade, çıkıp iyi bir takım olmamız ve hedefimiz yolunda yapılanmamız asıl önemli şey."



