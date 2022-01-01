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Kyrie: "Bu siftah maçı, hepsinden daha anlamlıydı..."

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, dün gece sezondaki ilk maçını oynamanın "biraz daha fazla anlam ifade ettiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, dün gece sezondaki ilk maçını oynamanın "biraz daha fazla anlam ifade ettiğini" söyledi.

Irving'in uzun zamandır beklenen sezon siftahı, 2021-22 sezonunun 36. maçında gerçekleşti ve Brooklyn, bu karşılaşmada Indiana Pacers'ı 129-121 mağlup etti.

Karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan Kyrie, maç sonrasında şu şekilde konuştu:

"Birçok siftah maçı oynamıştım ama hiçbiri bunun yanına yaklaşamaz. Biraz daha anlamlıydı. Takım arkadaşlarımla geçireceğim her anın tadını çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Sezonun ilerleyen dönemlerinde işler nasıl ilerlerse, ona göre yorum yapacağım."

Irving'in bir sonraki forma giyebileceği maç, Nets'in iki maçlık kısa deplasman yolculuğunun bir parçası olarak Pazartesi günkü Portland Trail Blazers karşılaşması olacak.



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