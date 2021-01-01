Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kyrie açıkladı; 'Nets üçlüsü, Cavs üçlüsünden neler öğrenebilir?'

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, James Harden ve Kevin Durant'le oluşturduğu şimdiki 'Büyük üçlünün', geçmişte Cleveland Cavaliers'da LeBron James ve Kevin Love ile oluşturmuş olduğu üçlüden neler öğrenebileceklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, James Harden ve Kevin Durant'le oluşturduğu şimdiki 'Büyük üçlünün', geçmişte Cleveland Cavaliers'da LeBron James ve Kevin Love ile oluşturmuş olduğu üçlüden neler öğrenebileceklerini açıkladı.

Nets yıldızı, New York Daily News'ten Kristian Winfield'a, 2021'de kendisini aydınlatmaya yardımcı olması adına, Cavs ile olan deneyimini kullanmak istediğini söyledi:

"O ekibin iş görmesi için kararlılık, uzlaşma, fedakarlık ve iletişim kurmak gerekmişti.

Harika oyunculardan oluşan bir grubumuz vardı. Aynı frekansta olduğumuz zamanlarda, oyunu doğru şekilde oynuyorduk ve olmadığımız dönemlerde de, yeteneğimizi kullanarak zirveye yeniden tırmanmaya çalışıyorduk. Her maça, kazanma şansımızın yüksek olduğunu bilerek geliyorduk. Dürüstçe iletişim kurarak ve zaman ayırarak, iyi bir düzen kurmayı başarmıştık."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal