Kyrie açıkladı; 'Nets üçlüsü, Cavs üçlüsünden neler öğrenebilir?'

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, James Harden ve Kevin Durant'le oluşturduğu şimdiki 'Büyük üçlünün', geçmişte Cleveland Cavaliers'da LeBron James ve Kevin Love ile oluşturmuş olduğu üçlüden neler öğrenebileceklerini açıkladı.



Nets yıldızı, New York Daily News'ten Kristian Winfield'a, 2021'de kendisini aydınlatmaya yardımcı olması adına, Cavs ile olan deneyimini kullanmak istediğini söyledi:



"O ekibin iş görmesi için kararlılık, uzlaşma, fedakarlık ve iletişim kurmak gerekmişti.



Harika oyunculardan oluşan bir grubumuz vardı. Aynı frekansta olduğumuz zamanlarda, oyunu doğru şekilde oynuyorduk ve olmadığımız dönemlerde de, yeteneğimizi kullanarak zirveye yeniden tırmanmaya çalışıyorduk. Her maça, kazanma şansımızın yüksek olduğunu bilerek geliyorduk. Dürüstçe iletişim kurarak ve zaman ayırarak, iyi bir düzen kurmayı başarmıştık."



