Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, serbest oyuncu döneminde hangi takıma gideceğine dair söylentiler hakkında konuştu ve hayranlarıyla medyadan "kendisini bu işin dışında bırakmalarını" istedi.



Bu yaz döneminde serbest kalacak olan en yüksek profilli oyunculardan biri olan Irving, bu hafta Los Angeles Lakers'ın playoff maçında saha kenarında otururken görüntülendiğinde, hangi takıma gideceği hakkında yoğun spekülasyonlar yapılmıştı.



Instagram'daki bir canlı yayında hayranlarına doğrudan seslenen Kyrie, tüm söylentiler üzerine konuşarak, NBA'deki geleceği hakkında tahminde bulunmaları konusunda uyardı:



"Bu yaz serbest bir oyuncuyum ama karar vermek için acelem yok... Rica ediyorum, benim adıma gideceğim muhtemel takımlar hakkında konuşan bu medya şahsiyetlerine kulak asmayın.



Twitter'da benden bahsetmeyi bırakın. Hayran kitlelerine sesleniyorum, beni konuşmayı bırakın lütfen! Konferans finallerinden bahsediyoruz (seyirci olarak katılmasıyla ilgili). Lütfen beni bu işin dışında bırakır mısınız? Ailemle huzur içinde vakit geçirebilir miyim? Akşam yemeğinde bu yaz ne tercih yapacağımı tartışan arkadaşlarım var. Komik olduğunu düşünüyorsunuz ama lütfen bırakın bunları.



Beni mentionladığınız her tweet'i görüyorum, ve dediğim gibi, ben de hepiniz kadar heyecanlıyım. Ama sakin olmanız lazım... Seviyorum sizi."



Irving, bu sezon Mavericks formasıyla 20 maçta 27.0 sayı, 6.0 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları tutturmuş, ancak takımı playofflara kalamamıştı.



