Kyrie: "2021'de sakatlanmasam, Nets'le şampiyonduk!"

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 2021 playofflarında ayak bileğinden sakatlanmamış olması durumunda Brooklyn Nets'in NBA şampiyonluğunu kazanmış olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kyrie: '2021'de sakatlanmasam, Nets'le şampiyonduk!'
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26 Nisan 2023 14:28
Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 2021 playofflarında ayak bileğinden sakatlanmamış olması durumunda Brooklyn Nets'in NBA şampiyonluğunu kazanmış olacağını söyledi.

Nets'in o sene Milwaukee Bucks ile oynadığı ikinci tur playoff serisinin 4. maçında, Irving'in sağ ayak bileği burkulmuştu.

Irving, Twitter'da sakatlandığı o anın videosuna şu şekilde yorum getirdi:

"Kariyerimin en hayal kırıklığı yaratan ve acı veren anlarından biriydi. Eğer o seride sakatlanmasaydım, o Brooklyn takımındaki her birimiz şampiyon olurduk. Buna hiç şüphe yok."

Brooklyn ekibi, bu sakatlık sırasında Bucks karşısında seride 2-1 önde olsa da, Milwaukee sonraki dört maçın üçünü kazanmış ve bir üst tura yükselmişti.

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