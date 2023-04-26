Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 2021 playofflarında ayak bileğinden sakatlanmamış olması durumunda Brooklyn Nets'in NBA şampiyonluğunu kazanmış olacağını söyledi.



Nets'in o sene Milwaukee Bucks ile oynadığı ikinci tur playoff serisinin 4. maçında, Irving'in sağ ayak bileği burkulmuştu.



Irving, Twitter'da sakatlandığı o anın videosuna şu şekilde yorum getirdi:



"Kariyerimin en hayal kırıklığı yaratan ve acı veren anlarından biriydi. Eğer o seride sakatlanmasaydım, o Brooklyn takımındaki her birimiz şampiyon olurduk. Buna hiç şüphe yok."



Brooklyn ekibi, bu sakatlık sırasında Bucks karşısında seride 2-1 önde olsa da, Milwaukee sonraki dört maçın üçünü kazanmış ve bir üst tura yükselmişti.





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