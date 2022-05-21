Kylian Mbappe, PSG'de kaldı!

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin yeni sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kylian Mbappe, PSG'de kaldı!
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21 Mayıs 2022 21:58
Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe düğümü sonunda çözüldü. Fransız ekibi, uzun süredir Real Madrid'e gideceği haberleri için genç yıldızı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

YILLIK 100 MİLYON, 300 MİLYON EURO İMZA PARASI

2025 yılına kadar imza atan Mbappe, Fransız ekibinden senelik 100 milyon euro kazanacak. Ayrıca Fransız yıldıza 300 milyon euro'luk da bir imza ücreti ödenecek.

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