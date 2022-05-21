Kylian Mbappe, PSG'de kaldı!

YILLIK 100 MİLYON, 300 MİLYON EURO İMZA PARASI

Kylian Mbappe, PSG ile imzalayacağı 3 yıllık yeni sözleşme karşılığında yıllık 100 Milyon € maaş alacak. PSG, Mbappe'ye 300M € da imza parası ödeyecek.



Akıl almaz🔥 pic.twitter.com/aowUTbNI6d



— Sporx (@sporx) May 21, 2022

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe düğümü sonunda çözüldü. Fransız ekibi, uzun süredir Real Madrid'e gideceği haberleri için genç yıldızı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.2025 yılına kadar imza atan Mbappe, Fransız ekibinden senelik 100 milyon euro kazanacak. Ayrıca Fransız yıldıza 300 milyon euro'luk da bir imza ücreti ödenecek.