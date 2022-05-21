Kylian Mbappe, PSG'de kaldı!

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe düğümü sonunda çözüldü. Fransız ekibi, uzun süredir Real Madrid'e gideceği haberleri için genç yıldızı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
YILLIK 100 MİLYON, 300 MİLYON EURO İMZA PARASI
2025 yılına kadar imza atan Mbappe, Fransız ekibinden senelik 100 milyon euro kazanacak. Ayrıca Fransız yıldıza 300 milyon euro'luk da bir imza ücreti ödenecek.
YILLIK 100 MİLYON, 300 MİLYON EURO İMZA PARASI
2025 yılına kadar imza atan Mbappe, Fransız ekibinden senelik 100 milyon euro kazanacak. Ayrıca Fransız yıldıza 300 milyon euro'luk da bir imza ücreti ödenecek.
Kylian Mbappe, PSG ile imzalayacağı 3 yıllık yeni sözleşme karşılığında yıllık 100 Milyon € maaş alacak. PSG, Mbappe'ye 300M € da imza parası ödeyecek.
Akıl almaz🔥 pic.twitter.com/aowUTbNI6d
— Sporx (@sporx) May 21, 2022
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