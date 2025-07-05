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Kuzey Tunçelli'den bir altın madalya daha!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800 metre serbestte mücadele eden milli sporcu Kuzey Tunçelli, 7:46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 05 Temmuz 2025 22:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kuzey Tunçelli'den bir altın madalya daha!
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Milli sporcu Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 5. günü tamamlandı.

Erkekler 800 metre serbest stilde Kuzey Tunçelli, 7.46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bu mesafede 2024'ün ardından bir kez daha şampiyon olan Kuzey, Slovakya'da erkekler 1500 metre serbest kategorisinin ardından ikinci altın madalyasını kazandı.

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