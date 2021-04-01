Kuzey Makedonya'da Almanya zaferi yankıları

Kuzey Makedonya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi, ülke medyasında geniş yankı buldu.Sportclub haber sitesi galibiyete dair, "Kuzey Makedonya, Almanya'nın nasıl yenilebileceğin gösterdi" başlığını atarken, haberin detayında Almanlar'ın 20 yıldır Dünya Kupası elemelerinde mağlup olmadığı bilgisi aktarıldı.Haberde ayrıca, "Igor Angelovski'nin taktiği ve oyuncuların kahramanca yaklaşımı, yenilmez Almanlara karşı bir penisilindi." ifadelerine yer verildi.Telma haber sitesinin, "Kuzey Makedonya, Almanya'yı mağlup etti ve her zaman hatırlanacak yeni bir tarih yazdı" başlığını kullandığı haberinde, "Almanlar adeta şoke oldu. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Onların bazı efsaneleri Duisburg'taki maç için şapka çıkarttı ve bizi tebrik etti." denildi.Emagazin sitesindeki maç haberinde , "1 Nisan şakası değil: Kuzey Makedonya, Almanya'ya karşı tarihi zafer elde etti." yorumunda bulunuldu.Gol sitesi haberinde, "Sınav geçildi: Almanya'ya karşı zafer tesadüf değildi" başlığı atılıp, "Goran Pandev'in başlattığını, İlkay Gündoğan kesintiye uğratsa da Eljif Elmas devam ettirdi. Serie A ikilisi, pahalı Alman savunmasının iki kez teslim olmasına neden oldu." görüşleri paylaşıldı.Sportm sitesi ise haberinde, "Günaydın! Rüya görmüyorsunuz. Evet, Kuzey Makedonya dün akşam Almanya'yı ezdi." ifadelerini kullandı.Slobodenpecat sitesindeki haberde, "Elmas'ın aslan kalbi: Tüm haksızlıklara rağmen başardık." başlığı kullanılırken, Tocka'da ise "Kuzey Makedonya için tarihi zafer. Almanya, Duisburg'un ortasında diz çöktü." denildi.J Grubu'nda dün akşam oynanan karşılaşmada Kuzey Makedonya'nın gollerini Goran Pandev ve Eljif Elmas, Almanya'nın tek golünü ise penaltıdan İlkay Gündoğan kaydetti.Grupta 9 puanla lider olan Ermenistan'ı 6'şar puanlı Kuzey Makedonya ile Almanya izliyor. Romanya ile İzlanda'nın 3'er puanı bulunurken, Lihtenştayn'ın henüz puanı bulunmuyor.