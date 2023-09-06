Charlotte Hornets genel menajeri Mitch Kupchak, "her zaman Charlotte'ta kalmak istediğini" söyleyen PJ Washington'ın yalanını şaka yollu ortaya çıkardı.



29 Ağustos'ta Hornets'la üç yıllığı 48 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan Washington, Kupchak ile bu anlaşma üzerine ilk kez basın toplantısında bir araya geldi.



Washington'a yeniden imza atma kararı sorulduğunda, bunun "hep asıl istediği şey" olduğunu şu ifadelerle iddia etti:



"Charlotte'ta kalmayı hep istiyordum, hiç şüphe yok."



Ancak 25 yaşındaki oyuncu lafına devam edemeden, Kupchak şaka yollu bir şekilde sözünü keserek şunları söyledi:



"Menajerlerin öyle demiyordu ama. Bunu ilk kez duyuyorum."



2019 NBA Draftı'nda Charlotte tarafından 12. sırada seçilen Washington, NBA'deki en iyi sezonunu 2022-23'te geçirmiş ve maç başına 15,7 sayı, 4,9 ribaund, 2,4 asist, 0,9 top çalma ve 1,1 blok ortalamaları yakalamıştı.



