Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Bodrum FK, Antalyaspor'u konuk etti.



Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 6 ile 84. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar ve 11. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.



Antalyaspor'un tek golü ise 57. dakikada Andros Townsend'den geldi.



Mücadele Bodrum FK'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada Kırklarelispor ile deplasmanda 4-4 berabere kalan Ege ekibi, 4 puana ulaştı.



İlk haftada evinde Kocaelispor'u 3-1 yenen Antalyaspor ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.



Bodrum FK, kupanın bir sonraki maçında Sivasspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.



Süper Lig'de ise Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Sipay Bodrum FK, Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.



6. dakikada Sipay Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Gökdeniz Bayrakdar'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



12. dakikada ev sahibi Sipay Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Dimitrov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Sipay Bodrum FK'nun 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



57. dakikada Antalyaspor atağında ceza sahasına orta yapan Townsend'in gönderdiği top rüzgarında etkisiyle kaleye doğru yönelerek Gökhan'ı aşıp ağlarla buluştu: Skor 2-1.



84. dakikada kontratağa çıkan Sipay Bodrum FK'da topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: Skor 3-1.



Karşılaşma 3-1 Sipay Bodrum FK'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Bodrum İlçe



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Bora Özkara, Kadir Beyaz



Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 89 Erkan Değişmez), Dimitrov (Dk. 78 Brazao), Puscas (Dk. 78 Celal Dumanlı), Bardhi (Dk. 63 Okita)



Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu (Dk. 46 Kaluzinski), Emrecan Uzunhan, Petrusenko (Dk. 46 Streek), Mert Yılmaz, Safuri, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Güray Vural), Gaich, Djenepo (Dk. 66 Samudio), Townsend (Dk. 81 Larsson)



Goller: Dk. 6 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 12 Dimitrov, Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Dk. 56 Townsend (Onvo Antalyaspor)



Sarı kart: Dk. 30 Fredy, Dk 80 Ahmet Aslan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 33 Safuri, Dk. 45+1 Petrusenko, Dk. 90 Mert Yılmaz (Onvo Antalyaspor)

















