Kuminga, Yükselen Yıldızlar turnuvasında!

Golden State Warriors çaylağı Jonathan Kuminga'nın All-Star hafta sonunda düzenlenecek Yükselen Yıldızlar turnuvasında, Indiana Pacers guardı Chris Duarte'nin yerini alacağı bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania, Duarte'nin ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.



19 yaşındaki Kuminga, önceki sezon G League Ignite takımında oynadıktan sonra 2021 NBA draftında yedinci sıradan seçilmişti ve bu sezonun başlarında Warriors'ta fazla bir role sahip olmasa da, geçen ay ritmini bulmuş ve takımda önemli katkıda bulunan bir parça haline gelmişti.



Kuminga bu sezon 46 maçta 14.3 dakika sahada kalarak, 7.9 sayı ve 2.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



