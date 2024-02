Kulübeden geldi, gönülleri fethetti; İrfan Can Eğribayat

Henüz 5.5 aylıkken çocuğunu anne karnında kaybeden, bu üzücü kaybın ardından Göztepe'den Fenerbahçe 'ye kiralık gelen, bu sezon başında ise sarı lacivertli kulübün 1.2 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı, aradığı huzuru, mutluluğu ve aidiyet duygusunu sarı lacivertli renklerde buldu.İrfan Can'ın başarı grafiği de yükselirken 25 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic'e iyi bir alternatif olacağını gösterdi.Fenerbahçe'de geçen sezon Altay Bayındır'ın arkasında yedek kalırken hırs ve istekle çalışarak fazla kilolarından kurtulan İrfan Can Eğribayat sabırla kaleyi devralmayı beklemişti.Takımın as kalecisi Altay'ın bel fıtığı ameliyatı olmasıyla aradığı fırsatı yakalayıp kaleyi devralan yıldız eldiven, kazanılan Ziraat Türkiye Kupası'nda başroldeydi.Haziran ayında baba olan, Fenerbahçe ile kalıcı kontrat yapan İrfan Can bu sezon da başarılarıyla taraftarın sevgilisi oldu.Bu sezon ikisi Süper lig, ikisi Ziraat Türkiye Kupası, 6'sı Konferans Ligi olmak üzere toplam 10 maçta kaleyi koruyan Eğribayat, 2 penaltı kurtadı ve sadece 4 gol yedi.Performansıyla taraftarın sevgilisi olan, son olarak kupada son 16 turundaki Gaziantep maçında bir penaltı kurtaran İrfan Candedi.