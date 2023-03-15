Kükremesi Avrupa'dan duyuluyor

Galatasaray, Avrupa'da Barcelona ve Napoli'nin ardından en az gol yiyen 3. takım konumunda bulunuyor. Şampiyonluk oranı 1.17'ye düşen Aslan, gözünü yeni rekorlara dikti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Kükremesi Avrupa'dan duyuluyor
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15 Mart 2023 09:19
Son olarak Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen G,Saray, Süper Lig tarihinde üst üste 14. zaferini elde ederken bu alanda Türkiye rekorunu kırdı. Bir önceki rekor 13 maçla Beşiktaş'a (1959-1960) aitti.

Sarı-Kırmızılılar, şu anda Avrupa liglerinde en az gol yiyen 3. takım konumunda bulunuyor. Liste; Barcelona (8), Napoli (16), G.Saray (17) şeklinde sıralandı. Savunma hattındaki inanılmaz performans, yanında Süper Lig liderliğini de otomatik olarak getirdi.

MUSLERA GÜVEN VERİYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bu sezon kalesine gelen 80 şutun 64 tanesini kurtardı. 14'te 14 yapan ve rekor kıran Galatasaray, 3 karşılaşmayı daha kazanırsa üst üste en çok maç kazanan ilk 10 takım arasına da ismini yazdıracak. 10 takım arasında Benfica (29), PSV Eindhoven (22), Ajax (19), Bayern Münih (19), Manchester City (18), Liverpool (18), Inter (17), Barcelona (16), Real Madrid (16) ve Monaco (16) yer alıyor.

AÇIK ARA FAVORİ KONUMDA

Cim-Bom'un inanılmaz serisinden sonra Süper Lig şampiyonluk oranları da bir kez daha güncellendi. Şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğuna sadece 1.17 veriliyor. Yani Sarı-Kırmızılı takım, açık ara favori konumda... İkinci sırada 2.05'le Fenerbahçe, üçüncü basamakta 1'e 25.00 ile Beşiktaş ve 4. sırada 1'e 100.00 ile Trabzonspor bulunuyor. Sezon başında yeni kurulan bir takım olduğu için Aslan favori değildi. Ancak haftalar geçtikçe işin rengi değişti. 

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